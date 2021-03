Incidente a Trabia, auto contro un muro: ragazza in coma farmacologico

Perde il controllo e va a sbattere con l’auto contro un muro. L’incidente è avvenuto a Trabia nella notte tra martedì e mercoledì, sulla strada statale 113, all’altezza del Castello Lanza. Ad avere la peggio è stata una diciannovenne, estratta dall’auto dai vigili del fuoco e portata a bordo di un’ambulanza al Policlinico.

La ragazza (I.F. le iniziali) è stata ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dopo essere stata sedata e intubata. A causa dell’impatto ha riportato un delicato trauma cranico che, dopo gli esami e le valutazioni dei medici, ha reso necessario indurre il coma farmacologico.

La diciannovenne quella notte si trovava in auto con due amiche di 27 e 15 anni, anche loro ricoverate al pronto soccorso di Termini. Le loro condizioni però non desterebbero preoccupazioni. Sulla dinamica dell’incidente indagano ora i carabinieri che hanno sequestrato l’auto per accertamenti. Disposti gli esami tossicologici.