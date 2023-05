Scontro tra un'auto e un furgone a Cefalù. E' di due feriti il bilancio di un incidente avvenuto intorno alle 14.30 sulla strada statale 113. Per cause ancora da accertare i due mezzi, che secondo le prime informazioni viaggiavano in direzioni opposte, sono entrati in rotta di collisione. Dopo la violenta carambola l'auto si è ribaltata, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberare la strada.

I due feriti, un ragazzo di 20 anni e un uomo di 46, sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e portati con le ambulanze in ospedale per accertamenti. Nessuno dei due sarebbe in gravi condizioni. Anche il sindaco di Cefalù, Daniele Tumminello, ha scritto un post sui social per avvisare i suoi concittadini: "A causa di un incidente in zona Figurella - ha scritto - il traffico sta subendo dei gravi rallentamenti in ingresso e in uscita".