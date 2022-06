Incidente a Carini, scontro fra un'auto e uno scooter: grave un 33enne

Ricoverato in gravi condizioni dopo lo scontro frontale tra il suo scooter e una Smart. Un incidente è avvenuto oggi pomeriggio a Carini lungo la strada statale 113. Ad avere la peggio è stato un ragazzo palermitano di 33 anni (G. M. le iniziali) che è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato a Villa Sofia dov'è entrato in codice rosso. La prognosi resta riservata. Solo qualche contusione invece per il conducente dell'auto. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani di Carini che hanno sequestrato i mezzi ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.