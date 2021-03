Incidente sulla statale a Campofelice di Roccella, morto un uomo di 45 anni

Per cause ancora da accertare due veicoli si sono scontrati sulla Settentrionale sicula. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia municipale

Scontro mortale sulla strada statale 113. Un incidente si è verificato oggi pomeriggio, poco dopo le 15, dalle parti di Campofelice di Roccella. Due le auto coinvolte, una Fiat Panda e una Ford Focus. La vittima è un uomo di 45 anni, deceduta poco dopo l'arrivo al pronto soccorso del Giglio di Cefalù. L'altro automobilista è stato portato nello stesso ospedale e si trova in osservazione ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, sono intervenuti i carabinieri e i vigili urbani per eseguire i rilievi.