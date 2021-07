Incidente a Torretta, due auto si scontrano e una finisce in un burrone

L’incidente intorno alle 14 lungo la strada provinciale 1 che collega Torretta e Montelepre. Ad avere la peggio una 52enne, portata in codice rosso a Villa Sofia. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco

Automobilista vola giù da un burrone dopo un incidente sulla strada provinciale 1, tra Torretta e Montelepre. Una 52enne è stata ricoverata in codice rosso a Villa Sofia dopo essere stata soccorsa dai sanitari del 118 e dai vigili del fuoco che l'hanno tirata fuori dall'abitacolo accartocciato. Nonostante il violento impatto la donna non sarebbe in pericolo di vita. Nello scontro avvenuto intorno alle 14 a Piano dell'Occhio è stata coinvolto anche un altro mezzo guidato da un 22enne, anche lui rimasto ferito lievemente. Sulla dinamica indagano i carabinieri.