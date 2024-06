Incidente tra Palermo e Monreale, con lo scooter si schianta contro il guardrail: grave ventenne

Avrebbe perso il controllo della sua moto per cause ancora da accertare schiantandosi contro il guardrail. E' rimasto miracolosamente vivo ma gravemente ferito un giovane di 20 anni che nel pomeriggio di ieri è caduto sulla strada provinciale 69, al confine tra Palermo e Monreale.

Il ragazzo stava percorrendo la strada in direzione Palermo quando ha perso il controllo del mezzo, un Sh 300, all'altezza del civico 14, la cosiddetta "curva San Ciro". Tempestivo l'intervento dei sanitari del 118 che lo hanno immediatamente trasportato al pronto soccorso del Civico, per poi essere trasferito per un ricovero al reparto di Neurochirurgia dello stesso ospedale.

La prognosi sulla vita, al momento, è riservata. Avrebbe infatti un danno al tronco cerebrale. Al momento i medici stanno procedendo con tutti gli accertamenti del caso, in attesa di valutare eventuali interventi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, sezione infortunistica, che hanno acquisito le immagini telecamere di videosorveglianza piazzate nella zona ed eseguito i rilievi per cercare di stabilire la dinamica esatta dell'incidente e capire se sono coinvolti altri mezzi.