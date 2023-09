Incidente alla stazione, volante della polizia si ribalta dopo lo scontro con un'auto: tre feriti

Scontro fra una volante e un'auto a due passi dalla stazione. Un incidente si è verificato intorno alle 22 in piazza Sant'Antonino, all'incrocio tra corso Tukory e via Maqueda. Nell'impatto sono rimasti coinvolti un'auto e il mezzo della polizia che, dopo l'impatto, si è ribaltato. Alcuni passanti che hanno assistito alla scena e altri attirati dal forte rumore sono intervenuti per soccorrere gli agenti e i due occupanti dell'altra auto.

Almeno tre le persone soccorse dal personale del 118 e poi portate con l'ambulanza negli ospedali Civico e Policlinico. Stando alle prime informazioni avrebbero riportato traumi e fratture agli arti, ma fortunatamente nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni. Ancora da accertare la dinamica, le via di percorrenza di entrambi i mezzi e il punto esatto in cui è avvenuto uno scontro. Sembra inoltre che la volante stesse raggiungendo il luogo di un intervento, ma resta da chiarire se fossero stati attivate luci e sirene.