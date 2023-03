Incidente sulla statale nel Messinese, pullman partito da Villabate finisce in una scarpata

Incidente sulla statale nel Messinese. Tragedia questa mattina a Sinagra dove un pullman turistico, partito da Villabate e diretto a Tortorici, è finito in una scarpata lungo la strada statale 116. Secondo le prime informazioni il mezzo ha divelto il guardrail durante una manovra, precipitando poi per alcuni metri. Per fortuna hanno riportato lievi ferite solo tre passeggeri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Dell'episodio è stato informato anche il sindaco di Sinagra, Nino Musca, che sta coordinando le operazioni per dare assistenza alle decine di persone che viaggiavano sul bus turistico. (Fonte: MessinaToday.it)