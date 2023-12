Incidente a Sferracavallo, ventunenne si schianta con una moto contro il guardrail: è grave

E’ stato uno scontro violentissimo a seguito del quale la sua moto, una Kawasaki Ninja, è rimasta completamente distrutta. Ore di apprensione per un ragazzo di 21 anni, R. A., che ieri sera ha avuto un incidente lungo la statale, a Sferracavallo, non distante dalla curva in cui si trova l’hotel Bellevue. Dopo l'accaduto il giovane è stato portato a Villa Sofia e ricoverato al Trauma center: espressa la riserva sulla vita.

Secondo una prima ricostruzione fatta dagli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale, che hanno eseguito i rilievi, non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Il conducente della Ninja stava percorrendo la strada quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo finendo contro il guardrail. All’arrivo dei sanitari del 118 il ventunenne era incosciente, disteso vicino a ciò che restava della sua moto.

Il giovane è stato quindi portato in ospedale dov’è stato sottoposto a diversi esami strumentali che hanno evidenziato un trauma cranico, un trauma toracico e uno addominale, la frattura scomposta del braccio sinistro e altre ferite. Superate le prime 24 ore, che passerà sotto stretta osservazione del personale sanitario, i medici valuteranno il da farsi in relazione a eventuali interventi chirurgici e al trasferimento di reparto.

Poche ore dopo, intorno alle 3, un altro incidente si è verificato sulla rotonda di viale Lazio. Secondo una prima ricostruzione una ventunenne alla guida di una Smart sarebbe rimasta coinvolta nello scontro con il conducente di un altro mezzo che poi sarebbe fuggito. La ragazza è stata soccorsa dal 118 e portata a Villa Sofia per alcuni traumi, ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.