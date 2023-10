Tre feriti nello scontro fra un furgone e un trattore. Un incidente si è verificato questa mattina sulla strada statale 113, a Partinico, non lontano dal mercato ortofrutticolo. Nell'impatto sono rimaste coinvolte tre persone, due delle quali si trovavano sul mezzo agricolo, che sono state soccorse dai sanitari del 118 e portate in ospedale. Una di loro sarebbe in gravi condizioni.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia municipale che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. Dopo oltre un'ora i mezzi sono stati rimossi e la circolazione è tornata alla normalità.