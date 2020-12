Incidente sulla statale a Partinico, due auto travolgono un gregge: morte più di 20 pecore

Strage di pecore tra Partinico e Alcamo. Sono più di 20 gli animali morti nel tardo pomeriggio di ieri dopo un incidente che si è verificato sulla statale 113. Due automobilisti, per cause ancora da accertare, sono finiti contro un gregge. Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle compagnie di Partinico e Alcamo nonché gli agenti della polizia stradale per gestire la viabilità. Solo qualche graffio e tanta paura per entrambi i conducenti dei mezzi, uno dei quali rimasto distrutto dopo il violento impatto. Resta da chiarire cosa ci facessero quelle pecore sulla statale nonostante le condizioni meteo e la scarsa illuminazione.

