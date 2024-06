Incidente sulla Palermo-Sciacca: morti un bimbo di 16 mesi e una ragazza di 20 anni, c'è pure una ferita grave

E' di due morti e due feriti il bilancio di un incidente avvenuto all'alba sulla statale Palermo-Sciacca, all'altezza dello svincolo per Giacalone, in territorio di Monreale. A perdere la vita un bambino di 16 mesi, Abd Rahim Gharsallah, e una ragazza di 20 anni, Selma El Mouakit. Gravemente ferita M J. di 23 anni, ricoverata al Civico in prognosi riservata. Nello stesso ospedale c'è una terza ragazza, C. I. di 21 anni, trasportata in codice giallo.

Tutti e quattro viaggiavano a bordo di una Fiat Punto. La dinamica dell'incidente, che non vede coinvolti altri mezzi, è in via di ricostruzione da parte dei carabinieri del nucleo radiomobile di Monreale e della stazione di Pioppo.

L'Anas, intervenuta sul posto assieme a carabinieri e soccorritori, ha temporaneamente chiuso la strada in entrambe le direzioni, per consentire i rilievi. Tra Altofonte e Giacalone, il traffico in direzione Palermo viene smistato prima sulla provinciale 20 e poi sulla statale 186; viceversa per le auto che si dirigono verso Sciacca. "Il personale di Anas e le forze dell'ordine - si legge in una nota - sono sul posto per la gestione dell'incidente e per ripristinare la viabilità ordinaria nel più breve tempo possibile".