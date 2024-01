Violento scontro frontale tra una macchina e un camion a Villafrati. E' di un ferito grave il bilancio dell'incidente avvenuto oggi sulla statale Palermo-Agrigento, all'altezza del chilometro 232. Per cause ancora da accertare i due mezzi, che viaggiavano in direzioni opposte, si sono scontrati. Ad avere la peggio è stato uno dei passeggeri dell'auto (del quale non si conoscono le generalità) che è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato nell'ospedale più vicino a bordo di un elicottero.

La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire ai carabinieri di effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità, "deviata su itinerari alternativi segnalati in loco, e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile".