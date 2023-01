Incidente a Misilmeri, coinvolte due auto e un'ambulanza: due feriti

Un automobilista avrebbe tentato il sorpasso di un mezzo e avrebbe urtato un'ambulanza che, a sua volta, avrebbe colpito un'altra auto poi finita in una scarpata. Sarebbe questa la dinamica di un incidente avvenuto la scorsa notte lungo la Palermo-Agrigento, nel territorio di Misilmeri, in contrada Segretaria. Il bilancio è di due feriti: un soccorritore del 118 e il conducente di uno dei mezzi, portati al Civico e al Policlinico. Nessuno di loro sarevve in gravi condizioni. Dopo il violento scontro sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco del Nucleo Saf, che hanno soccorso l'automobilista finito nella scarpata e riportato il mezzo sulla Palermo-Agrigento, e i carabinieri della compagnia di Misilmeri che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica.