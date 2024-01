Due incidenti sulla Palermo-Agrigento: auto fuori strada a Castronovo, tamponamento a Misilmeri

Avrebbe perso il controllo dell’auto per poi finire fuori strada. Un uomo di 47 anni residente a Vicari, G. I., è stato ricoverato ieri mattina a seguito di un incidente avvenuto a Castronovo di Sicilia, lungo la strada statale 189. A soccorrerlo sono stati i vigili del fuoco arrivati da Villafrati per estrarlo dalle lamiere accartocciate della sua Fiat Punto.

Subito dopo l’incidente, segnalato da diversi automobilisti, sono arrivate le pattuglie dei carabinieri della stazione di Castronovo e un’ambulanza del 118. Il ferito, che viaggiava da solo, è stato stabilizzato dai sanitari e intubato prima del trasporto al Civico dove si trova tuttora ricoverato nel reparto di Rianimazione.

I medici si sono mostrati prudenti ma già ieri sera è stata esclusa la riserva sulla vita. I militari dell'Arma hanno eseguito alcuni accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. Per il momento però non sarebbe emerso il coinvolgimento di altri mezzi e solo il 47enne, una volta dimesso, potrà spiegare cosa sia accaduto.

Un altro incidente si è verificato stamattina sulla Palermo-Agrigento, nel territorio di Misilmeri, dove si sono scontrate due auto. Nel tamponamento sono rimaste coinvolte una Fiat Panda e una Volvo. Entrambi i conducenti, dopo le prime cure prestate sul posto, sono stati portati in ospedale dove sono entrati in codice verde. Sul posto la Polstrada di Lercara.