Tragico incidente sulla statale, morti due palermitani in Calabria

Sono entrambe palermitane le due vittime di un tragico incidente avvenuto oggi pomeriggio in Calabria, precisamente sulla Statale 106 Jonica, nei pressi dello svincolo di Sibari, in provincia di Cosenza. A perdere la vita Giacomo Belfiore, 57 anni, e Claudia Ferrari, 56 anni e il loro cane. La coppia viaggiava a bordo della Dacia Duster che si è scontrata - per cause ancora da accertare - con una Citroen C8. Nell'impatto, violentissimo, è rimasto gravemente ferito anche un cittadino romeno, T.P., che è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Cosenza.

Sulle cause e sulla dinamica dell’incidente - secondo quanto riporta il Corriere della Calabria - stanno lavorando gli uomini della polizia stradale del distaccamento di Trebisacce. Dai primi rilievi sembra che la causa dell’incidente potrebbe essere dovuta a un tamponamento. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Cassano, gli agenti della polizia municipale di Cassano, e due squadre dei vigili del fuoco di Castrovillari e di Rossano che hanno provveduto a estrarre i due corpi dall’abitacolo. Le salme dei due - originari del capoluogo siciliani ma che vivevano a Cosenza - su disposizione del magistrato di turno trasportate all’obitorio del cimitero di Cassano.