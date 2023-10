Anziana donna muore in un incidente stradale, si salva la figlia 73enne che si trovava al volante. Una donna di 98 anni nata a Bisacquino ma residente a Palermo, Caterina Cataldo, è deceduta la scorsa notte al pronto soccorso dov'era stata accompagnata a seguito di un grave incidente avvenuto a Corleone, sulla statale 118. Dimessa invece la donna - G. P. le iniziali - che guidava la Fiat Panda sulla quale viaggiavano. Sull'episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Corleone intervenuti insieme ai vigili del fuoco.

Secondo una prima ricostruzione le due donne stavano tornando verso casa quando, per cause ancora da accertare, l'auto sulla quale viaggiavano si è schiatata contro un albero che si trova all'altezza del chilometro 28. Diversi residenti hanno lanciato l'allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno accompagnato entrambe al Civico. L'anziana, nonostante le manovre rianimatorie tentate dai medici per un'ora, è deceduta mentre la figlia, dichiara fuori pericolo, ha riportato alcune fratture costali ed è stata dimessa.

La scorsa notte è morto a Villa Sofia anche Maurizio Ciprì, 51 anni, vittima di un incidente avvenuto lunedì pomeriggio a Borgo Nuovo, all'incrocio tra via Pantalica e largo Cefalù. Secondo quanto ricostruito l’uomo si trovava con un amico in sella a un Kymco People che, per cause ancora da accertare, si è schiantato contro la Volkswagen T-Cross guidata da un quarantenne ora indagato per omicidio stradale. La salma di Ciprì è stata portata all'Istituto di medicina legale del Policlinico mentre i due mezzi sono stati sequestrati per le indagini.