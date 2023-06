Scontro fra due auto sulla statale 118. Un incidente si è verificato questa mattina tra Marineo e Bolognetta. Coinvolte due auto: una Ford Focus e una Fiat Panda. Su quest'ultima c'erano quattro persone. Ad avere il peggio il conducente, un uomo di circa 60 anni che è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco che hanno dovuto tagliare le lamiere accartocciate prima di affidarlo al 118. Si registrano lunghe code, traffico deviato sulla strada provinciale 77.

Secondo una prima ricostruzione i due mezzi viaggiavano in direzioni opposte quando, per cause ancora da accertare, è avvenuto l'impatto. Sulla Focus c'era anche una bambina che però, fortunatamente, non ha riportato gravi conseguenze. Il conducente della Panda è stato soccorso dai sanitari arrivati a bordo di un'ambulanza che lo hanno rianimato e accompagnato in ospedale per accertamenti. Sul posto anche le pattuglie dei carabinieri.