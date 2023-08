Scontro tra un'auto e una moto con un ferito a Bolognetta. Un incidente si è verificato stamattina lungo la strada statale "Catanese", all'altezza del chilometro 239. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, un 44enne che, che è stato disarcionato a causa del violento impatto. Nel punto in cui è avvenuto l'incidente, in contrada Coda di volpe, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Misilmeri e il personale dell'Anas per gestire la viabilità ed eseguire i rilievi. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno soccorso il motociclista e lo hanno accompagnato all'ospedale Civico di Palermo per accertamenti. Sull'altro mezzo, una Lancia Y, c'era un uomo di 56 anni che inizialmente si sarebbe allontanato senza prestare soccorso prima di tornare sui suoi passi. Intorno alle 14.15 la circolazione è stata ripristinata è la strada riperta integralmente al traffico.