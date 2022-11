Incidente a Marineo: soccorre la sorella rimasta in panne, scende dall'auto e viene travolto

Era andato in aiuto della sorella, rimasta in panne sulla strada statale 118, e poco dopo essere sceso dall'auto è stato travolto. L'incidente si è verificato intorno alle 20 di ieri, all'ingresso di Marineo. Ad avere la peggio è stato un imprenditore vitivinicolo di 66 anni, soccorso dai sanitari del 118 e portato al Civico. L'uomo è stato ricoverato in codice rosso per alcuni gravi traumi alle gambe. La prognosi resta riservata.

Dopo l'incidente, che ha mandato il traffico in tilt, sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Misilmeri per gestire la viabilità ed effettuare i rilievi. Secondo quanto ricostruito il 66enne sarebbe arrivato a bordo di una Land Rover dopo aver ricevuto una telefonata dalla sorella, una donna di 59 anni, che gli chiedeva una mano dopo essere rimasta bloccata in mezzo alla strada con la sua Toyota.

L'imprenditore avrebbe fatto in tempo a raggiungerla e sarebbe sceso sua macchina quando, pochi minuti dopo, un automobilista alla guida di una Fiat Bravo ha travolto prima la sua Land Rover e poi lui che in quel momento si trovava accanto. Anche il conducente, un uomo di 40 anni, è rimasto lievemente ferito ed è stato accompagnato con l'ambulanza fino al triage del Civico dov'è entrato in codice giallo.