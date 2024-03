Incidente sulla statale tra Palermo e Isola: quattro feriti, strada chiusa e traffico deviato

Quattro feriti, due dei quali ricoverati in codice rosso. E' il bilancio dell'incidente avvenuto intorno alle 10 di oggi sulla statale 113, tra Palermo e Isola delle Femmine. A scontrarsi in prossimità di una curva sono state due macchine, una Ford e una Renault. Altri automobilisti hanno prestato i primi soccorsi alle persone rimaste incastrate negli abitacoli e hanno lanciato l'allarme tramite il 112. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno portato i feriti Villa Sofia. La strada è stata temporaneamente chiusa. Traffico deviato dalle pattuglie dei vigili della polizia municipale di Palermo e Isola.

Un altro incidente si era verificato poche ore prima in viale Regione Siciliana, nella carreggiata centrale in direzione Catania, all'altezza di Villa Serena. Nell'impatto sono state coinvolte una Toyota Yaris, guidata da 53enne rimasto illeso, e una Opel Astra sulla quale viaggiavano un ragazzo di 20 anni e un amico diciottenne. La macchina, dopo lo scontro, ha fatto una carambola prima di finire contro il guardrail. I due giovani sono stati soccorsi dai sanitari e portati al Civico per accertamenti. Chiesto l'alcol test per entrambi i conducenti.