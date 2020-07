Incidente sulla statale 113, travolto da un'auto mentre pedala: morto ciclista di Partinico

Quello che doveva essere un normale giro in bicicletta si è tramutato in tragedia per un 76enne di Partinico, morto all'ospedale Villa Sofia di Palermo, dove ieri era arrivato in condizioni disperate dopo l'impatto con un'auto. L'uomo, Paolo D'Orio, ieri pomeriggio stava percorrendo la statale 113 in sella alla sua bici in direzione Alcamo quando, giunto nei pressi della galleria Fico, è stato travolto da un’autovettura che sopraggiungeva alle sue spalle. Al volante c'era una donna di 54 anni.

L'anziano, ciclista amatoriale, indossava il caschetto di protezione ma l'impatto con l'asfalto è stato molto violento. Vista la gravità delle sue condizioni, i sanitari del 118 hanno disposto l’immediato trasferimento dell’anziano con elisoccorso a Villa Sofia. Inutili però i tentativi dei sanitari di tenerlo in vita e il suo cuore ha smesso di battere dopo alcune ore. Le indagini della polizia municipale di Alcamo adesso dovranno accertare le responsabilità per l'accaduto. Sia la vettura che ha travolto D'Orio sia la bicicletta sono sotto sequestro.