Incidente a Sferracavallo, scontro fra un'auto e uno scooter: morto 45enne

Incidente mortale questo pomeriggio a Sferracavallo. Giovanni Graziano, di 45 anni, ha perso la vita dopo essersi schiantato contro un'auto mentre era in sella al suo scooter. Un impatto terrificante che non ha lasciato scampo all'uomo. La tragedia si è consumata in via dell’Arancio.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altre che constatare il decesso del 45enne. Graziano era originario del quartiere Tommaso Natale.

Dopo l'incidente sono intervenuti anche gli agenti pattuglie della polizia municipale che hanno chiuso il tratto di strada al traffico per permettere ai vigili di effettuare i rilievi. Gli agenti della sezione infortunistica stanno indagando per ricostruire la dinamica del tragico schianto.