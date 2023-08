Incidente in viale Regione, travolge uno scooter e scappa: caccia all'auto pirata

Un uomo in sella al suo scooter che viene tamponato da un'auto pirata, le urla delle persone intervenute per prestare i primi soccorsi, la circovallazione bloccata dalle auto. Incidente stradale intorno all'una della scorsa notte in viale Regione Siciliana, all’altezza di MediaWorld, nella carreggiata centrale in direzione Catania.

Un uomo che era a bordo di uno scooter Honda Sh è stato travolto da un'auto. Il conducente è poi scappato senza prestare soccorso. "Era tutto bloccato - racconta un testimone - sia la corsia laterale che quella centrale. Diversi automobilisti hanno arrestato la propria corsa per soccorrere il ferito in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. La speranza è che qualcuno abbia preso il numero di targa dell'auto pirata".

Il ferito è stato poi portato in ospedale ma fortunatamente non ha subito gravi conseguenze. Sul posto è intervenuta la polizia che sta indagando sulla dinamica dell'incidente.