Incidente in via Roma, scontro fra uno scooter e una moto: quattro feriti

Scontro fra uno scooter e una moto in via Roma. E' di quattro feriti il bilancio dell'incidente avvenuto stamattina all'altezza di via Malta, davanti al commissariato di polizia Oreto-stazione. A bordo dei mezzi coinvolti, uno Yamaha Xp e una Benelli Leoncino, c'erano quattro persone che sono state soccorse e portate in ospedale. Dopo l'impatto è stata colpita e danneggiata anche un'auto parcheggiata.

A bordo dello scooter c'erano G. F. e G. F., di 52 e 26 anni, mentre sulla moto c'erano G. T. e S. M., rispettivamente di 21 e 20 anni. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica, e gli operatori del 118 che, dopo aver prestato le prime, hanno accompagnato i feriti nei pronto soccorso di Civico e Policlinico.

Un altro incidente si è verificato stamattina in via Andrea Cirrincione, all'altezza di via d'Amelio. A scontrarsi un'auto, una Ford Fiesta, e un Suzuki Burgman. Ad avere la peggio sono stati i due che viaggiavano a bordo dello scooter: G. F. (43 anni) e S. F. (16) sono stati portati con l'ambulanza a Villa Sofia. Nessuno di loro fortunatamente sarebbe in gravi condizioni. Illeso invece l'automobilista.

Nicolao: "Troppi incidenti in via Roma"

"Da quando via Roma è a doppio senso - spiega il consigliere della prima circoscrizione, Antonio Nicolao - ci sono stati numerosi incidenti. Molti i pedoni investiti, qualcuno ha perso anche la vita. La prima Circoscrizione aveva deliberato da subito un intervento per separare le due corsie, posizionare un cordolo divisorio lungo al centro della carreggiata. Questo ridurrebbe notevolmente le invasioni di corsia. Faccio appello all'assessore alla Mobilità affinché metta mano a un'ordinanza che vada incontro alla sicurezza stradale".

Sono invece sei le vittime del tragico scontro tra due auto avvenuto sulla statale a Custonaci, nel Trapanese. A perdere la vita sono stati Vincenzo Cipponeri (44 anni), Matteo Cataldo (70 anni), Maria Grazia Ficarra (67), Matteo Schiera (72), Danilo Cataldo (44 anni) e Anna Rosa Romancino (69 anni). La Procura ha disposto il sequestro delle auto per le indagini ma anche delle salme per eseguire le autopsie.