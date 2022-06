Scontro auto-scooter tra Caccamo e Montemaggiore: amputata la gamba a un ragazzo di 19 anni

Nell'incidente, avvenuto sulla strada provinciale, hanno avuto la peggio i due motociclisti: il più grave si trova in prognosi riservata al Civico, dove è stato trasportato in elisoccorso; l'altro, un ragazzo di 23 anni, che era alla guida, è stato ricoverato in ospedale. Ne avrà per 30 giorni