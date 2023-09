Fabrizio Francesco Mannino, il ventenne palermitano rimasto coinvolto in un incidente tra moto a Quarrata, in provincia di Pistoia, non ce l'ha fatta. E' morto ieri dopo alcuni giorni di agonia.

Lo scontro è avvenuto nella tarda serata di domenica 3 settembre, intorno alle 23.30. Mannino - che viaggiava in sella alla sua Ktm - era un grande appassionato di motori. Fatale l'impatto a un incrocio con un'altra moto guidata da un giovane. Residente a Palermo, dove era iscritto a Giurisprudenza, il ventenne era andato a Quarrata per incontrare la fidanzata. Sarebbe dovuto ripartire per la Sicilia proprio tre giorni fa.

Dopo l'incidente le sue condizioni erano apparse subito gravi. E' entrato in coma, poi nelle scorse ore è stato accertato il decesso. Sulla dinamica dello schianto indagano i carabinieri. Pare che nell’incidente tra le due moto il giovane palermitano abbia perso il casco sbattendo violentemente la testa sull'asfalto. Un impatto terrificante che non gli ha lasciato scampo.