E' ricoverato in condizioni disperate un motociclista palermitano di 21 anni (F.M. le iniziali) dopo il drammatico scontro con un altro giovane anche lui in moto, che si è verificato nella notte tra domenica e lunedì a Quarrata, in provincia di Pistoia. Il ragazzo palermitano era in sella alla sua Ktm.

Probabilmente a causa dell’impatto con l’altra moto è stato sbalzato via finendo rovinosamente a terra. Come riporta La Nazione, secondo una prima ricostruzione, sembra che abbia perso il casco e abbia sbattuto la testa violentemente sull'asfalto. Portato in ospedale, il ragazzo si trova in coma.

Il 21enne è residente a Palermo. Studente di Giurisprudenza nel capoluogo siciliano il giovane si trovava in questi giorni a Quarrata per vedere la fidanzata. Sarebbe dovuto ripartire per la Sicilia in queste ore. L'altro giovane coinvolto non ha invece riportato gravi conseguenze. L'incidente è avvenuto nella zona industriale del comune pistoiese, all’incrocio tra due strade. Sulla dinamica dello schianto indagano i carabinieri.