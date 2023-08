Incidente in via Crispi, scontro fra un camion con rimorchio e un'auto: rallentamenti al traffico

Scontro fra un camion con rimorchio e un'auto in via Crispi, poco dopo le 17. L'incidente è avvenuto all'altezza del molo Sammuzzo, davanti agli uffici della Capitaneria di porto.

L'auto, una Panda di colore arancione - per cause ancora da accertare - è stata trascinata per circa 15 metri in seguito all'impatto. Dalle prime informazioni reperite non risultano feriti. L'incidente ha però notevolmente rallentato il traffico nella carreggiata in direzione del porto.

Un altro incidente si è verificato in viale Michelangelo, direzione Borgo Nuovo: in questo caso, l'impatto è avvenuto fra un'auto e una moto. Pesanti rallentamenti alla circolazione.