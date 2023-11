Incidente in autostrada tra gli svincoli di Capaci e Isola, tre auto coinvolte: due feriti

Incidente all'alba lungo l'autostrada A29, tra gli svincoli di Capaci e Isola delle Femmine. Due le persone rimaste ferite in uno scontro fra tre auto: le loro condizioni sarebbero gravi. L’impatto è avvenuto in direzione Palermo, in prossimità delle gallerie.

Per cause ancora da accertare, sono prima venuti a contatto due veicoli; poi anche una terza macchina che procedeva poco dietro è rimasta coinvolta.

Immediati i soccorsi del 118, necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco per tirare fuori dalle auto i feriti, che sono stati portati in ospedale. Sul posto la polizia stradale, chiamata ad effettuare i rilievi e a ricostruire la dinamica del'incidente.