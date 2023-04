Scontro tra un autocarro e due auto a Carini: cinque feriti, due sono gravi

Incidente stradale tra un autocarro, una Fiat Punto e una Fiat 600 in via Sturzo a Carini. Il bilancio è di cinque feriti: due donne, un bambino e due uomini. Due di questi sono stati trasportati in ospedale in codice rosso dai sanitari del 118.

Le donne e il bambino sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco, intervenuti insieme al 118 e agli agenti della polizia municipale. Nel luogo dell’incidente anche i carabinieri. I vigili urbani, coordinati dal comandante Marco Venuti. stanno accertando quanto accaduto.