Due auto e un tir coinvolti, quattro feriti e una strada bloccata diverse ore per recuperare il mezzo pesante rimasto in bilico sul ponte. E' il bilancio dell'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in via Don Luigi Sturzo, all'inizio della zona industriale di Carini. A scontrarsi sono stati un autoarticolato, una Yaris e una Bmw sulla quale viaggiavano un ragazzo di 24 anni e la sorella di 18, entrambi soccorsi dai sanitari del 118 e portati a Villa Sofia dove sono entrati in codice rosso. Dopo i primi esami i medici hanno escluso la riserva sulla vita.

Il violento impatto, che ha mandato in tilt la circolazione all'ingresso di Carini, è avvenuto intorno alle 19.30. Ancora da definire la ricostruzione esatta della dinamica dell'incidente, affidata ai carabinieri del Nucleo radiomobile intervenuti insieme ai vigili del fuoco che hanno dovuto utilizzare un gancio per riportare su strada l'autoarticolato da cui il conducente è uscito pressoché illeso ma portato al Civico di Partinico per accertamenti. I sanitari hanno soccorso anche i due giovani che si trovavano sulla Yaris, una 22enne e un 25enne, portati entrambi al Cervello e ricoverati in codice giallo.