Incidente in viale del Fante, scontro auto-moto: uomo portato in ospedale

Un uomo è rimasto ferito dopo essersi scontrato con un'auto, mentre era in sella al suo scooter. E' successo oggi pomeriggio in viale del Fante, all'altezza dello stadio delle Palme, a cento metri circa da Villa Sofia. Secondo una prima ricostruzione sembra che i due mezzi viaggiassero in direzioni opposte quando per cause ancora da accertare, intorno alle 17.30, si sono scontrati. A causa del violento impatto l'uomo, di circa 60 anni, è stato sbalzato dalla sella del suo scooter. Sul posto sono arrivati in un primo momento i vigili del fuoco che hanno soccorso il ferito in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118, che hanno poi portato l'uomo in ospedale.