Incidente a Partanna, scontro fra un'auto e uno scooter: ferito un giovane

E’ successo domenica in via Atlante, all’altezza di via Pandora. I sanitari del 118 hanno portato il ferito, un ventenne che viaggiava su una Vespa Piaggio, al pronto soccorso di Villa Sofia. Sull'episodio indaga l’Infortunistica

Ventenne in ospedale dopo lo scontro con un’auto. Un incidente si è verificato intorno alle 12.30 di domenica in via Atlante, nella zona di Partanna. Nell’impatto sono rimasti coinvolti il giovane L.L., alla guida di una Vespa Piaggio, e un uomo di 66 anni (G.G. le iniziali) che si trovava al volante di una Fiat Panda.

Secondo una prima ricostruzione i due mezzi viaggiavano in direzioni opposte. A un certo punto l’automobilista avrebbe svoltato per entrare in un residence, all’altezza del civico 8. Quindi lo scontro. I sanitari del 118 hanno soccorso il giovane e lo hanno portato a Villa Sofia ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.