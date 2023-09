Incidente in via Lanza di Scalea, tamponamento a catena: coinvolto un autobus

Tamponamento a catena in via Lanza di Scalea, di fronte al Velodromo Paolo Borsellino. Un carroattrezzi è finito addosso a una Opel di colore azzurro che, per il colpo, si sarebbe poi scontrata contro un autobus intorno alle 20 di questa sera.

Alla guida dell'utilitaria una donna di mezza età rimasta lievemente ferita. Sul posto è giunta un'ambulanza che ha immediatamente soccorso la signora. I passeggeri del mezzo dell'Amat, invece, la linea 614 che viaggiava in direzione Mondello, sono rimasti illesi così come il conducente del carroattrezzi.