Incidente sulla Palermo-Agrigento, scontro auto-moto a Misilmeri: due feriti gravi

Violento scontro sulla Palermo-Agrigento. E' di due feriti il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina all'altezza dello svincolo per Misilmeri. Coinvolte una moto, una Ducati guidata da un ragazzo di 28 anni di Cefalà Diana, e una Fiat Bravo, al volante della quale c'era una 27enne di Villafrati. Entrambi sono stati soccorsi dal personale del 118 e portati negli ospedali Civico e Policlinico dove sono entrati in codice rosso.

Da una prima ricostruzione sembra che i due mezzi viaggassero in direzioni opposte, anche se la dinamica è ancora tutta da chiarire. Sul posto, oltre i carabinieri della compagnia di Misilmeri, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno dovuto piegare le lamiere dell'auto per estrarre la ragazza e affidarla ai sanitari per la corsa in ospedale. I mezzi sono stati sequestrati per accertamenti in attesa di sciogliere la prognosi dei due.