Scontro fra un'auto e una moto elettrica in via Goethe: ferito un ragazzo di 26 anni

E' di un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa notte, attorno alle 2,20, in via Goethe. Un ragazzo di 26 anni, che viaggiava a bordo di una moto elettrica, per cause ancora da accertare, si è scontrato con una Volkswagen guidata da una donna di 35 anni.

Ad avere la peggio è stato il ragazzo che, dopo l'impatto, è finito a terra con alcune ferite. "Aveva il naso sanguinante e ferite alla gamba", riferiscono alcuni testimoni a PalermoToday.

Un'ambulanza del 118 ha trasportato il ferito all'ospedale Civico. Sul posto è intervenuta anche la sezione Infortunistica della polizia municipale, per eseguire i rilievi e stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.