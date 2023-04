VIDEO | Sbanda in curva e sfonda auto, poi scappa: "Trovatelo, deve pagarmi i danni"

E' successo in via Carini, vicino al Capo. A raccontare a PalermoToday l'episodio una donna, proprietaria di una Fiat 500L, che ha trovato la sua auto danneggiata. Guardando i video ripresi da alcune telecamere si è accorta che qualcuno, la sera prima, si era schiantato contro la sua macchina ed era fuggito. Indaga l'Infortunistica

Quando ieri è tornata a prendere la sua auto parcheggiata in via Carini, a poche decine di metri dall’ingresso del mercato del Capo, ha trovato il paraurti fatto praticamente a pezzi e il cofano posteriore ammaccato. E’ successo ieri mattina, intorno alle 5, come registrato da alcune telecamere di sicurezza. A denunciare l’accaduto è la proprietaria del mezzo, una Fiat 500L: "Potevano uccidere qualcuno. Le immagini - racconta - mostrano il conducente di quest’auto, forse una minicar, che imbocca la strada a velocità, sbatte contro la mia macchina e si allontana".

La donna, dopo un passaparola nel quartiere, ha contatto la polizia municipale che ora indaga sull’accaduto. "Abbiamo fatto girare la voce - spiega - perché questa persona deve pagare. Sicuramente erano in preda ad alcol o altro. Potevano fare molto più danno. Se si trattasse come sembra di una minicar, guidata quindi da un minorenne, mi chiedo come facciano i genitori a non accorgersi in quali condizioni è. Se mio figlio rientrasse con l’auto conciata in quel modo qualche domanda me la farei". Sull'episodio indagano ora gli investigatori dell’Infortunistica.