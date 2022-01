Incidente a Santa Flavia, scontro all’incrocio: ferito un motociclista

Ancora un violento incidente sulle strade del Palermitano. Un cinquantenne è stato ricoverato ieri dopo un incidente avvenuto a Santa Flavia, all’incrocio tra via Falcone e via Quasimodo. L’uomo, nato e residente nel Lazio, è stato portato in ospedale in codice rosso per via di alcune fratture che si è procurato nell’impatto.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma il cinquantenne (A.L. le iniziali) si è schiantato contro una Alfa Romeo 156 guidata da un ragazzo di 30 anni. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica. Dai successivi accertamenti è emerso che l’auto non era in regola con gli obblighi assicurativi.

Un altro incidente si era verificato nella notte fra sabato e domenica al Foro Italico di Palermo, nella carreggiata in direzione stazione, all’altezza di Porta Felice. Per cause ancora da chiarire una ragazza di 23 anni, V.R., avrebbe perso il controllo di una Smart andando a schiantarsi contro un palo dell’illuminazione.

L’auto, dopo una violenta carambola, si è ribaltata e si adagiata sul fianco sinistro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale per i rilievi. La giovane è stata portata al pronto soccorso del Civico per accertamenti ma se la sarebbe cavata con qualche ferita.