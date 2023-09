E' stato investito da un ventenne che, oltre a non aver mai conseguito la patente, sarebbe pure scappato senza prestare soccorso. Un uomo di 87 anni, Salvatore Chirchio, è deceduto la scorsa notte in ospedale a causa dei traumi riportati in un incidente avvenuto due giorni fa a San Giuseppe Jato, all'incrocio tra via dello Stadio e via Matteotti. A nulla sono servite le cure prestate dai sanitari del 118 e dai medici del Civico dov'era stato trasportato. Iscritto nel registro degli indagati il giovane automobilista, rintracciato dai carabinieri, che rischia le accuse di omicidio stradale e omissione di soccorso.

L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio. Alcuni automobilisti hanno chiamato il 112 riferendo di aver visto un uomo disteso per terra. I militari dell'Arma hanno raggiunto il punto segnalato trovando Chirchio in stato di semi incoscienza. Immediato il trasporto in ospedale, al Civico, dove Chirchio è stato ricoverato d'urgenza prima di essere trasferito nel reparto di Rianimazione. Il suo quadro clinico, apparso compromesso sin dalle prime battute, è peggiorato ora dopo ora. Nel corso della notte i medici hanno avviato la procedura per l'accertamento di morte cerebrale che si è conclusa oggi pomeriggio.

Subito dopo l'incidente i carabinieri hanno avviato le indagini sequestrando le immagini riprese da alcune telecamere installate in zona. Grazie all'analisi dei video gli investigatori sono riusciti a risalire prima al modello dell'auto coinvolta nell'incidente, una Peugeot 206, e poi all'automobilista che sarebbe stato al volante. Il ventenne, sentendosi alle strette, avrebbe ammesso ai carabinieri le proprie responsabilità spiegando di essersi allontanato perché spaventato dall'accaduto. Anche alla luce del fatto che non avrebbe mai conseguito la patante necessaria per mettersi alla guida del mezzo.