Incidente alla rotonda di Villabate, scontro fra tre auto davanti al mercato ortofrutticolo

Scontro fra tre auto alla rotonda di Villabate. Un incidente si è verificato questa mattina, poco prima delle 9, in piazza Figurella, davanti al mercato ortofrutticolo. Nell'impatto sono rimaste coinvolte due Volkswagen Golf e una Peugeot 2008. Due dei tre conducenti, dei quali non si conoscono ancora le generalità, sono stati soccorsi prima dai passanti e poi dai sanitari del 118 che li hanno portati in ospedale per accertamenti. Ancora da chiarire le loro condizioni.

"Abbiamo chiamato l'ambulanza che ha impiegato molto tempo per arrivare qui. Si era poi creato un caso perché non si capiva quale forza dell'ordine dovesse intervenire", afferma uno dei passanti intervenuti per soccorrere gli automobilisti. Dopo il violento impatto si sono formate lunghe code sia all'ingresso del Comune che dell'autostrada. La polizia stradale e il personale dell'Anas sono intervenuti per eseguire i rilievi e gestire la viabilità sino alla rimozione dei mezzi incidentati.

A giugno il coordinatore della Democrazia cristiana a Villabate, Valerio Pietraperzia, ha segnalato il posizionamento di alcune barriere di cemento davanti al mercato ortofrutticolo per impedire la sosta agli ambulanti non autorizzati. "Molti cittadini - dice - ci fanno notare che impediscono il regolare flusso del traffico già compromesso in determinate ore del giorno e siamo convinti che il problema non si risolva alzando muri ma controllando il territorio".