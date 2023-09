Un diciannovenne ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Terapia intensiva del Policlinico e un sedicenne finito in ospedale al Civico ma dichiarato fuori pericolo dopo la nottata. E' il bilancio di un incidente avvenuto intorno all'una e mezza di stanotte nella rotatoria tra via dell'Orsa maggiore, via Villagrazia e via San Filippo. I due amici si trovavano in sella a uno scooter, un Honda Sh, che si è scontrato con la Mini Cooper guidata da un giovane poi risultato positivo all'alcol test.

Secondo una prima ricostruzione la Mini Cooper stava percorrendo via Villagrazia in direzione di via Oreto quando, per cause ancora da accertare, è avvenuto il violento impatto con lo scooter che invece proveniva da via San Filippo. A richiedere l'intervento dei sanitari del 118 sono stati alcuni residenti che, svegliati dal rumore dello scontro, sono scesi in strada per soccorrere i due giovani e allertare i soccorsi

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia municipale, sezione Infortunistica, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente, sottoponendo così il conducente della Mini - il 34enne P. B. - all'esame che ha evidenziato un tasso alcolemico superiore a un grammo per litro. Ore di apprensione per il diciannovenne che, dopo essere stato intubato, ha passato la notte in Terapia intensiva dove dovrà restare nelle prossime ore. Dopo gli accertamenti programmati in giornata i medici valuteranno il quadro clinico e l'eventuale prognosi.