Ventiduenne si schianta contro un albero poco prima l'alba. Un incidente si è verificato intorno alle 6.30 di stamattina in viale Regione, all'altezza della rotonda di via Oreto, dove i sanitari del 118 hanno soccorso un giovane automobilista (M. D. C.) e lo hanno portato al Civico dov'è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. Il ragazzo, che si trovava da solo a bordo di una Ford Fiesta, ha riportato un grave trauma toracico che ha reso necessario un drenaggio. La prognosi resta per il momento riservata.

A segnalare l'incidente sono stati altri automobilisti che hanno visto la macchina, finita contro una palma, e il ventiduenne incastrato all'interno dell'abitacolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Brancaccio che hanno estratto il giovane dalle lamiere accartocciate prima di affidarlo ai sanitari. Poi la corsa in ospedale. In un secondo momento sono arrivati gli agenti dell'Infortunistica che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica e chiesto gli esami tossicologici. Da chiarire l'eventuale coinvolgimento di altri mezzi.