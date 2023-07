Incidente stradale alle porte di Roma, muore un trentasettenne di Borgetto

L'impatto non gli ha lasciato scampo. Le tecniche di rianimazione per tenerlo in vita sono state vane. Valentino Restivo, di 37 anni, originario di Borgetto, ma residente ad Albano Laziale, sposato e con un due figli piccoli, è morto in un incidente stradale alle porte di Roma, nel comune di Ardea. La tragedia intorno alle 16:45 di mercoledì scorso, all'altezza del chilometro 32 della via Pontina Vecchia, tra il bivio Caronti e via Nazareno.

A ricostruire la dinamica è la polizia locale di Ardea, che indaga sull'incidente. Secondo quanto si apprende il 37enne era in sella al suo scooter quando ha impattato contro un'auto guidata da un uomo di 47 anni che stava uscendo dal distributore di benzina. Lo scooterista è stato sbalzato dal mezzo. I soccorsi sul posto con una eliambulanza partita dal San Camillo e da una ambulanza dall'ospedale di Pomezia hanno provato a rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare.

Fonte: RomaToday