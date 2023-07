Si schiantò contro un'auto parcheggiata in via Porta Carini e fugge, giovane rintracciato e multato

Si era schiantato contro un'auto parcheggiata ed era fuggito, ma grazie ad alcune telecamere e alle indagini della polizia municipale è stato rintracciato e sanzionato. C’era un ragazzo di 23 anni alla guida della Volkswagen Golf, di proprietà del padre, che era finito contro una Fiat 500L parcheggiata in via Porta Carini, davanti all’ingresso del mercato del Capo.

A segnalare l'accaduto era stata la proprietaria della 500 che, la mattina successiva all’incidente, era andata a recuperare l’auto trovando il posteriore distrutto e il paraurti sganciato. Dopo il violento impatto, avvenuto in curva, il giovane sarebbe fuggito nella speranza che nessuno lo avesse visto e che non ci fossero telecamere in zona.

Gli agenti dell’Infortunistica hanno quindi avviato le indagini riuscendo a scoprire quali fossero il mezzo e il numero della targa. Una volta rintracciato il proprietario è venuto fuori che al volante dell’auto - che aveva parafango, cofano e fanale anteriore destro danneggiati - c’era suo figlio che avrebbe ammesso le proprie responsabilità.

Alla luce di quanto emerso il giovane, oltre a risarcire il danno, dovrà pagare due multe da 87 e 56 euro per la violazione degli articoli 189 e 141 del Codice della strada relativi alla fuga e alla perdita di controllo. A ciò si aggiunge la decurtazione di 2 punti dalla patente. "Voglio ringraziare - dice la proprietaria della Fiat 500 - gli agenti polizia municipale per il lavoro svolto. In questi due mesi, tra le indagini e l’analisi dei video, sono riusciti a raccogliere gli eventi necessari per individuare e punire il responsabile. Fortunatamente la mia auto è tornata a stare bene".