Incidente in via Roma, giovane investito da uno scooter finisce in Rianimazione

Travolto da uno scooter mentre attraversa in via Roma. Un ragazzo di 27 anni, P. Z. le sue iniziali, è stato ricoverato in gravi condizioni nel pronto soccorso del Civico dopo un incidente avvenuto ieri sera all'altezza di via Divisi. A investirlo un sedicenne che guidava un Honda Sh. Dopo il violento impatto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al ferito e lo hanno accompagnato in ospedale dov'è stato sottoposto a diversi accertamenti. La prognosi resta per il momento riservata.

L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno assistito alla scena. "Sul motorino erano in due, entrambi molto giovani, ma non si sono fatti nulla mentre il ragazzo investito sembrava messo male", spiega a PalermoToday un giovane che stava tornando a casa e che si è fermato per chiamare il 118. L'ambulanza ha condotto il 27enne al Civico dov'è stato stabilizzato prima di essere trasferito nel reparto di Rianimazione.

Gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale intervenuti hanno eseguito i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica e stabilire le responsabilità delle due parti. Dalle prime informazioni pare che il pedone stesse attraversando in prossimità delle strisce pedonali. Il conducente dello scooter è stato sottoposto all'alcol test con il precursore che ha dato esito negativo. Circa due settimane, sempre in via Roma, era stato investito un turista francese di 8 anni che stava attraversando la strada insieme ai genitori.