Monte Pellegrino, vola dalla moto e finisce in un dirupo: diciannovenne in prognosi riservata

Una diciannovenne ieri pomeriggio è finita in un dirupo in via Pietro Bonanno, mentre era in sella alla sua moto sulla strada di ritorno da Monte Pellegrino. La giovane è stata recuperata dai vigili del fuoco, imbracata in una barella e affidata al 118. I sanitari l'hanno condotta a Villa Sofia dove adesso è ricoverata, la sua prognosi è riservata.

Da una prima ricostruzione, pare che l'incidente, sul quale indagano gli agenti della polizia municipale, sia stato autonomo. La moto, una Kawasaki, è rimasta sulla strada, mentre la ragazza è finita tra i cespugli dopo un volo di circa quattro metri. Il recupero è stato effettuato con tecniche Saf (speleo alpino fluviale) dai vigili del fuoco, utilizzando l'autoscala. La ragazza è stata poi immobiizzata dal personale del 118 che tramite la scala dei pompieri è stato fatto scendere nel costone.