Investe una ragazza e scappa "per paura", i genitori vanno in ospedale e si scusano

Si sarebbero presentati in ospedale e avrebbero chiesto della ragazza investita poco prima da loro figlio, poi scappato con lo scooter, per sincerarsi delle sue condizioni e scusarsi con lei. Si è concluso così un incidente avvenuto alle 19.30 di ieri in via Paruta, dove un ragazzo di 18 anni ha travolto una 26enne che stava attraversando la strada all’altezza di via Saitta Longhi, a Mezzomonreale.

La ragazza, che fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze, è stata soccorsa dal 118 e portata con un’ambulanza - chiamata da un passante - al Civico. Gli agenti dell’Infortunistica sono andati in ospedale per parlare con i medici e la ragazza, così da acquisire le prime informazioni e avviare le indagini. Il "pirata", stando alle prime informazioni, era un giovane con un Honda Sh di colore scuro.

Le ricerche erano state avviate da poche ore quando un uomo e una donna si sono presentati nell'area d'emergenza del Civico cercando la ragazza che era stata investita. Come riferito successivamente il diciottenne, dopo l’accaduto, si sarebbe spaventato e invece di fermarsi sarebbe tornato a casa. Lì avrebbe raccontato tutto ai genitori che hanno deciso di uscire allo scoperto evitando forse al ragazzo guai ben peggiori.

Dai successivi accertamenti è emerso inoltre che il diciottenne non aveva la patente necessaria per guidare uno scooter di quella cilindrata, per di più risultato privo di copertura assicurativa. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro mentre la ragazza, dopo i primi esami, è stata dimessa con un prognosi di pochi giorni ed è tornata a casa.