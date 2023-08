Incidente in via Galileo Galilei, diciottenne investita da un'auto mentre attraversa sulle strisce

Travolta mentre attraversava la strada. Una ragazza di 18 anni è stata investita alle 19 di ieri, all'incrocio tra via Galileo Galilei e via Giotto, da un automobilista di 22 anni che si trovava al volante di una Toyota Rav 4. La giovane, sbalzata con violenza sull'asfalto, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e portata al Civico dove i medici le hanno riscontrato una frattura al setto nasale e un'altra al pavimento orbitale.

Dopo l'incidente sono intervenuti gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale che hanno identificato l'automobilista ed eseguito gli accertamenti per ricostruire la dinamica e stabilire le responsabilità delle due parti. Dai rilievi sul punto d'impatto è emerso che la giovane, E. P. le iniziali, stava attraversando sulle strisce pedonali. L'incrocio in questione non è regolato da alcun semaforo.

Risale a sabato pomeriggio l’incidente avvenuto all’incrocio tra via Zappalà e via Principe di Paternò dove si sono scontrate una Ford C-Max e una Fiat Idea. Due le persone rimaste ferite, fortunatamente nessuna di loro in gravi condizioni. Il giorno prima, invece, un uomo di 45 anni è morto dopo essere stato travolto mentre si aggirava a bordo di uno scooter per le strade di Sferracavallo.