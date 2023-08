Incidente in via Notarbartolo, ragazza investita dal tram: "Aveva le cuffie, era distratta"

Avrebbe attraversato e, indossando le cuffie, non avrebbe sentito l'arrivo del tram: una ragazza è stata così investita dal mezzo poco prima delle 11 di stamattina. Nonostante tutto e per fortuna, le condizioni della vittima non sarebbero gravi ed è stata trasportata precauzionalmente con un'ambulanza del 118 all'ospedale Villa Sofia.

L'incidente è avvenuto in via Notarbartolo, all'altezza di piazza Ottavio Ziino, e il pedone, probabilmente a causa di una distrazione, non si sarebbe accorto del tram della linea 2. Inoltre, secondo un prima ricostruzione, la ragazza avrebbe attraversato i binari in un punto in cui questo è vietato. Sul posto è intervenuta anche l'Amat e il servizio ha subito dei rallentamenti.

Articolo in aggiornamento